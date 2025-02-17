Налоговики оценили состояние экономики и финансов Волгоградской области

Налоговые органы Волгоградской области оценили состояние региональной экономики и подвели итоги своей работы за 2024 год. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, на заседании коллегии также были обозначены приоритетные задачи ведомства на 2025 год.

Участие в работе коллегии, которая прошла под председательством руководителя УФНС России по Волгоградской области Романа Иванова, приняли заместители руководителя и начальники отделов, а также начальники территориальных налоговых органов.

В 2024 году налогоплательщики Волгоградской области перечислили в федеральный бюджет 45 миллиардов рублей - на 7,6 миллиарда или 20,4% больше по сравнению с 2023 годом. Во внебюджетные фонды поступления выросли на 16,1 миллиарда рублей или 20,5% - до 94,4 миллиарда. В консолидированный бюджет Волгоградской области собрано 149,5 миллиарда рублей - на 9,1% или на 12,5 миллиарда больше, чем за 2023 год.

- На совещании отмечено, что рост налоговых поступлений в первую очередь обеспечен благодаря устойчивому развитию экономики Волгоградской области и увеличению налоговой базы, - сообщили в управлении. - За 2024 год в Волгоградской области выросло количество субъектов предпринимательской деятельности. Это свидетельствует о росте деловой активности жителей региона, а также о благоприятной для развития малого и среднего предпринимательства экономической среде.

Так, по состоянию на 1 января 2025 года в регионе зарегистрировано порядка 260 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. За 2024 год их количество увеличилось на 21,3% за счет роста числа «самозанятых» на 38,5% и индивидуальных предпринимателей на 4,3%. В прошлом году «самозанятые» заработали в регионе почти 61 миллиард рублей и заплатили в бюджет Волгоградской области порядка 641 миллиона рублей налога с темпом роста 171%.

Налоговики констатировали и рост количества юридических лиц Волгоградской области, работающих на рынке более 5 лет. Только за последние 3 года их доля относительно общего количества выросла на 11,2% и на 1 января 2025 года составила 81,5%.

За 2024 год в результате работы налоговых органов по легализации заработной платы в Волгоградской области более 3,8 тысячи работодателей повысили оплату труда. Сумма дополнительных начислений налога на доходы физических лиц составила 790,7 миллиона рублей. Сумма дополнительных начислений по НДФЛ и страховым взносам составила 376,2 миллиона рублей.

Особое значение налоговыми органами Волгоградской области уделяется налогу на доходы физических лиц, поскольку он предоставляет возможность получения физическими лицами вычетов. В ходе декларационной кампании 2024 года в налоговые органы было представлено 244 тысячи деклараций по форме 3-НДФЛ, на основании которых в бюджет поступило более 2 миллиардов рублей. Общая сумма налога к возврату из бюджета составила 4,9 миллиарда рублей. Средний срок проверки декларации с момента подачи заявления до получения денежных средств в 2024 году составил не более 13 дней.

Продолжается тенденция к снижению количества выездных налоговых проверок. Так, за 2024 год налоговыми инспекциями области было проведено 59 выездных налоговых проверки, что на 15 проверок меньше, чем в 2023 году. В результате проводимой налоговыми органами контрольно-аналитической работы в бюджеты всех уровней дополнительно поступило более 2 миллиардов рублей.

На коллегии прозвучало, что платежная дисциплина жителей Волгоградской области находится на достаточно высоком уровне, что позволяет добиваться высокой собираемости имущественных налогов и снижению задолженности. Также было отмечено, что налогоплательщики региона высоко оценивают качество услуг, оказываемых налоговыми органами Волгоградской области. управление тщательно следит за «чистотой среды» в регионе и занимает первое место в рейтинге Управлений субъектов Российской Федерации.