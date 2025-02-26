На Госуслугах появился сервис для оформления пенсии





На Госуслугах появился сервис «Жизненная ситуация», который будет помогать россиянам с решением вопросов по выходу на пенсию. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети правительства РФ, сервис поможет сократить время и силы на оформление пенсии.

В нем россияне смогут оформить пенсию, подать заявление о доставке пенсии, получить справку о её размере, а также получить информацию о мерах социальной поддержки и льготах для пенсионеров.

«Жизненная ситуация» сокращает сроки получения услуг с 10 до 5 дней, а также количество документов, необходимых для предоставления гражданам в ведомства, – с 19 до 3, а количество посещений – с 5 до 1.