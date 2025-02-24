Экономика

Индексация взносов на капремонт разогнала инфляцию в Волгоградской области

Экономика 24.02.2025 19:28
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24.02.2025 19:28


Годовая инфляция повысилась в январе 2025 года, согласно последним данным Банка России, в 75 регионах. В остальных субъектах РФ инфляция либо не изменилась по сравнению с декабрем, либо даже уменьшилась. Наиболее заметно рост цен ускорился на услуги, в то время как на продовольственные и непродовольственные товары практически не изменился.

Инфляция остается высокой, и требуется длительное время поддерживать высокие ставки, чтобы вернуть ее к 4% в 2026 году, – говорится в официальном сообщении Банка России, опубликованном 24 февраля. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные, Волгоградская область, к сожалению, не вошла в списки регионов, где по сравнению с декабрем отмечается замедление инфляции. По данным Банка России, годовая инфляция в  регионе в январе выросла до 9,28% после 8,72% месяцем ранее. 

– Среди основных причин – рост издержек отечественных компаний, а также сокращение предложения некоторых непродовольственных товаров в регионе, – говорится в докладе. – Ускорение годового роста цен в сфере услуг дополнительно связано с большей, чем год назад, индексацией взносов на капремонт. 

При этом в Банке России отмечают, что инфляция в Волгоградской области в январе 2025 года оставалась ниже показателя по Южному федеральному округу (9,80%) и по стране в целом (9,92%).

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