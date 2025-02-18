Волгоградцам назвали самую частую причину отказа в работе





Самая распространенная причина отказа в приёме на работу в компаниях Волгоградской области — несоответствие навыков и квалификации соискателя требованиям вакансии. В 2024 году четверть несостоявшихся трудоустройств в регионе была связана именно с этим, выяснили аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, которая входит в HR-экосистему сервисов hh.ru). Как передает V102.RU, также в топ-3 причин вошли отказ со стороны руководителей и условия работы, которые не устраивали претендентов. Причем больше всего из проанализированных 25 тысяч случаев, связанных с отказом в работе, четверть приходится именно на низкую квалификацию кандидатов на рабочее место. Самая распространенная причина отказа в приёме на работу в компаниях Волгоградской области — несоответствие навыков и квалификации соискателя требованиям вакансии. В 2024 году четверть несостоявшихся трудоустройств в регионе была связана именно с этим, выяснили аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, которая входит в HR-экосистему сервисов hh.ru). Как передает V102.RU, также в топ-3 причин вошли отказ со стороны руководителей и условия работы, которые не устраивали претендентов. Причем больше всего из проанализированных 25 тысяч случаев, связанных с отказом в работе, четверть приходится именно на низкую квалификацию кандидатов на рабочее место.

Особенно остро проблема низкой квалификации встаёт при найме программистов. Также работодателей не устраивали чаще всего навыки менеджеров по продажам и по работе с клиентами, руководителей проектов, тестировщиков и менеджеров по закупкам. Особенно остро проблема низкой квалификации встаёт при найме программистов. Также работодателей не устраивали чаще всего навыки менеджеров по продажам и по работе с клиентами, руководителей проектов, тестировщиков и менеджеров по закупкам.

23% несостоявшихся трудоустройств оказались связаны с тем, что заказчик подбора не одобрил кандидатуру кандидата. Чаще всего внутренние заказчики «браковали» соискателей на руководящие позиции – директоров по маркетингу и PR, главврачей, главных инженеров проектов, руководителей отделов логистики и т.д. 23% несостоявшихся трудоустройств оказались связаны с тем, что заказчик подбора не одобрил кандидатуру кандидата. Чаще всего внутренние заказчики «браковали» соискателей на руководящие позиции – директоров по маркетингу и PR, главврачей, главных инженеров проектов, руководителей отделов логистики и т.д.

Ещё 9% отказов в регионе были связаны с несовпадением по условиям работы. Претендентов на работу не устраивали график, место работы и занятость. Любопытно, что наиболее часто от вакансии по этой причине отказываются фотографы, уборщики, а также швеи и электромонтажники. Ещё 9% отказов в регионе были связаны с несовпадением по условиям работы. Претендентов на работу не устраивали график, место работы и занятость. Любопытно, что наиболее часто от вакансии по этой причине отказываются фотографы, уборщики, а также швеи и электромонтажники.

Еще 8% из тех, кого звали на работу, не получили ее, так как перестали выходить на связь после приглашения или просто не явились в первый рабочий день. Оказывается, так частенько поступают продавцы, кладовщики, упаковщики и операторы колл-центров. Еще 8% из тех, кого звали на работу, не получили ее, так как перестали выходить на связь после приглашения или просто не явились в первый рабочий день. Оказывается, так частенько поступают продавцы, кладовщики, упаковщики и операторы колл-центров.

Также в 8% случаев трудоустройство не состоялось, так как подходящий кандидат сам отказался от предложения. Кроме того, 6% неслучившихся выходов на работу в Волгоградской области были связаны с отказом кандидату из-за его возраста. Также в 8% случаев трудоустройство не состоялось, так как подходящий кандидат сам отказался от предложения.

Интересно, что еще в 2% случаях, когда трудоустройство проваливалось, было обусловлено тем, что компании, чьи сотрудники искали новую работу, желая удержать работников, предлагали ему более выгодные условия и в итоге он передумывал уходить. Интересно, что еще в 2% случаях, когда трудоустройство проваливалось, было обусловлено тем, что компании, чьи сотрудники искали новую работу, желая удержать работников, предлагали ему более выгодные условия и в итоге он передумывал уходить.

Фото V102.RU (архив)