Банк России решает, поднимать ли ключевую ставку выше 21%





14 февраля в Москве началось заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Как сообщает ИА «Высота 102», решение регулятор планирует огласить примерно в 13:30, а в 15:00 состоится официальная пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, на которой также будет представлен среднесрочный экономический прогноз.

На текущий момент многие эксперты склоняются к тому, что текущий уровень инфляции в стране вынудит Центробанк продолжить «контролируемое охлаждение экономики» за счёт высокой ключевой ставки.

- Мой прогноз: ключевая ставка останется на том же уровне, на котором сейчас находится, — 21 процент. Это довольно высокий показатель, и он связан с уровнем инфляции, который мы в последнее время наблюдали. Хотя, по данным ЦБ, рост инфляции несколько замедлился. За последнюю неделю показатель составил 0,16 процента, неделей раньше инфляция была больше — 0,22 процента. То есть тенденция к снижению, — рассказал в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

При этом экономист уверен, что уже весной на очередном заседании ЦБ ставка может быть снижена. К тому моменту ситуация с инфляцией может быть стабилизирована, по крайней мере, признаки этого эксперт отмечает в текущих экономических реалиях.

Фото из архива ИА «Высота 102»