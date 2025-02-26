Общество

В Волгограде после скандала и двух лет ожидания школе № 81 присвоили имя Героя Панина

Общество 26.02.2025 07:44
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26.02.2025 07:44


В Волгограде депутаты городской думы приняли решение повторно присвоить школе на территории Центрального района имя Героя Советского Союза, советского лётчика Павла Панина. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2022 году образовательное учреждение №7 лишилось его из-за спешной реорганизации, проведённой чиновниками.

Как ранее сообщала редакция, школа №7 создавала муниципалитету проблемы из-за особенности выделения финансирования. В результате власти приняли решение о её ликвидации как самостоятельного юридического лица. При этом учреждение не прекратило работать, а фактически было присоединено к МОУ СШ №81.

Примечательно, что все эти бюрократические манипуляции чиновники затеяли спустя всего несколько лет после присвоения школе имени прославленного Героя Панина. Соответствующее решение депутаты городской думы утвердили лишь весной 2017 года.

Ликвидация МОУ СШ №7, идущая вразрез с решением парламентариев об увековечивании памяти лётчика, вызвала большой резонанс. В 2022 году родители школьников даже направляли петицию в адрес президента России Владимира Путина с просьбой остановить действия муниципалитета.

В свою очередь власти подчёркивали, что образовательное учреждение хоть и лишилось имени, но благодаря реорганизации учителям удалось повысить зарплату, а образовательный процесс по-прежнему проходит в обоих зданиях.

Кроме того, тогда чиновники пообещали со временем ходатайствовать о повторном присвоении теперь уже МОУ СШ №81 имени Героя Советского Союза Павла Панина. Собственно, что и было теперь претворено в жизнь. Соответствующее решение уже утверждено депутатами Волгоградской городской думы.

Напомним, Павел Панин — уроженец Царицына. Во время Великой Отечественной войны он совершил более тысячи боевых вылетов, уничтожив 87 вражеских самолетов. Погиб в 1943 году во время воздушного сражения над Баренцевым морем.

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