Волгоградцы заметили резкое подорожание растительного масла

Из овощного набора на минувшей неделе картофель стал дороже на 3,2% (58,92 рубля), а лук подешевел почти на 5% - 47,56 рубля за кг. Бананы стоят теперь в среднем 167 рублей, за неделю они подорожали на 1,04%.
Экономика 20.02.2025 07:58
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20.02.2025 07:58
Из овощного набора на минувшей неделе картофель стал дороже на 3,2% (58,92 рубля), а лук подешевел почти на 5% - 47,56 рубля за кг. Бананы стоят теперь в среднем 167 рублей, за неделю они подорожали на 1,04%.
В Волгоградской области на минувшей недели некоторые продукты питания вновь прибавили в цене. При этом другие наименования пищевой продукции, если и подешевели, то в буквальном смысле на сотые доли процента.
Волгоградцев продолжает тревожить рост цен на растительное масло. Если еще в ноябре прошлого года этот продукт питания стоил 125 рублей за литр, то сейчас – уже 131 рубль. Рост стоимости только за одну неделю составил 1,75%. При этом той же осенью эксперты предупреждали о предстоящем подорожании растительного масла и предрекали, что по темпам роста стоимости оно обгонит даже сливочное.
По данным Волгоградстата, передает V102.RU, также подорожали и куры – на 1,32% (206 рубля за кг).Стоимость яиц осталась почти такой же, как и на позапрошлой неделе – 105,27 рубля за десяток. При этом в регионе на 1,81% подросли в цене полукопченые колбасы – теперь они стоит около 571 рубля за килограмм. А вот сосиски подешевели на 2,2% - 423 рубля за кг.
Из овощного набора на минувшей неделе картофель стал дороже на 3,2% (58,92 рубля), а лук подешевел почти на 5% - 47,56 рубля за кг. Бананы стоят теперь в среднем 167 рублей, за неделю они подорожали на 1,04%.
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