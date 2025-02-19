Бюджету Волгограда добавили 4,6 млрд рублей на дороги, социальную сферу и коммуналку





19 февраля депутаты Волгоградской городской думы утвердили поправки в местный бюджет на 2025 год. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет получил дополнительные средства в размере 4,6 млрд рублей. Решением парламентариев казна региональной столицы увеличилась с 37,6 млрд до 42,2 млрд рублей. Финансы пойдут на реализацию проектов по развитию общественного транспорта, социальной сферы, модернизацию коммунальной и дорожной инфраструктуры.

– В рамках софинансирования средства будут направлены на реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников, капитальный ремонт детского сада № 367, строительство общеобразовательного учреждения по ул. им. Расула Гамзатова, реализацию программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», программу формирования современной городской среды, – рассказали журналистам в пресс-службе Волгоградской городской думы.

Также часть средств депутаты распорядились направить на проектирование новой канализационной инфраструктуры на территории Советского района. Ранее редакция уже сообщала о выделении на это 282 млн. Коммунальную инфраструктуру собираются подвести к посёлку Горная Поляна, а также к территории перспективной жилой застройки в окрестностях Григорьевой балки.

Отметим, доходная часть городского бюджета была увеличена за счёт безвозмездных поступлений из регионального и федерального бюджетов.