В Волгограде прокуратура заинтересовалась гибелью 16-летней школьницы в ДТП





В Волгограде прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели в ДТП 16-летней девочки-подростка. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетнюю накануне вечером сбил лихач за рулём иномарки.

- 23 февраля 2025 года примерно в 18 часов 05 минут напротив дома №15 на ул. Ополченской в г. Волгограде автомобиль марки Mercedes-Benz E 200 под управлением 27-летнего водителя совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девочку, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отмети, ход работы следователей взят надзорным ведомством на контроль. В настоящее время водителю вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека. По ч. 3 ст. 264 подозреваемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области