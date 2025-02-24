В Волгограде из-за серии ДТП образовалась пробка на «танцующем» мосту





24 февраля в Волгограде оказалось затруднено движение по мосту через Волгу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, из-за нескольких ДТП образовалась пробка по направлению движения из Среднеахтубинского района в областной центр. Происходящее очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, пострадали как минимум пять автомобилей. Волгоградцы сообщают, что после расчистки проезжей части моста от снега, асфальт стал очень скользким. Далеко не всем автолюбителям в таких условиях удаётся совладать со своей машиной.

- На данном участке дороги было зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, - частично подтвердили информацию очевидцев в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Отметим, по данным сервиса «Яндекс. Карты», затор уже растянулся на 2 километра и постепенно продолжает расти.

Фото и видео: Волгоград / t.me