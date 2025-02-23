







В Городищенском районе Волгоградской области выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и пострадал 15-летний подросток. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия случилась 23 февраля днем на 946 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».















По предварительной информации, водитель не справилась с управлением и совершила наезд на световую опору.





В результате удара женщина погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи. 15-летний пассажир был доставлен в медучреждение.





Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области