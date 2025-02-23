Происшествия 23.02.2025 16:07
0
23.02.2025 16:07
В Городищенском районе Волгоградской области выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и пострадал 15-летний подросток. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия случилась 23 февраля днем на 946 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».
По предварительной информации, водитель не справилась с управлением и совершила наезд на световую опору.
В результате удара женщина погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи. 15-летний пассажир был доставлен в медучреждение.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
В МВД рассказали подробности ДТП с автобусом23.02.2025 19:15
Происшествия 23.02.2025 19:15
В Волгограде на СХИ автобус №85 столкнулся с фурой23.02.2025 14:57
Происшествия 23.02.2025 14:57
В заснеженном Камышине произошла серия ДТП с самосвалами23.02.2025 14:37
Происшествия 23.02.2025 14:37
Крупный пожар заметили из космоса на берегу Дона в Волгоградской области22.02.2025 21:23
Происшествия 22.02.2025 21:23
В аэропорту Волгограда у самолёта поломалось шасси22.02.2025 18:59
Происшествия 22.02.2025 18:59
В Волгограде две машины сгорели в гараже частного дома на ул. Менделеева22.02.2025 11:44
Происшествия 22.02.2025 11:44
В Волгограде камера сняла момент наезда иномарки на пешехода22.02.2025 09:52
Происшествия 22.02.2025 09:52
В ГАИ назвали виновника смертельного столкновения на трассе Р-22 «Каспий»22.02.2025 09:32
Происшествия 22.02.2025 09:32
В Волжском остановлено движение трамваев из-за ДТП21.02.2025 16:43
Происшествия 21.02.2025 16:43
Автофургон с булками перевернулся на улице в Волгограде21.02.2025 15:27
Происшествия 21.02.2025 15:27
На севере Волгограда задержали безработного стрелка21.02.2025 14:58
Происшествия 21.02.2025 14:58
В Волгограде «сотрудники» Госуслуг выманили у пенсионера 3 млн рублей21.02.2025 13:17
Происшествия 21.02.2025 13:17
Фургон с хлебом попал в жесткое ДТП в Волгограде21.02.2025 12:06
Происшествия 21.02.2025 12:06
Под Волгоградом спасатели эвакуировали потерявшего сознание рыбака20.02.2025 14:48
Происшествия 20.02.2025 14:48
В Волгоградской области найдены тела 9-классницы и студента20.02.2025 14:02
Происшествия 20.02.2025 14:02