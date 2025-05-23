В Волжском из-за выпускников закроют парк «Гидростроитель»

Общество 23.05.2025 12:27
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23.05.2025 12:27
24 мая во время проведения закрытого городского мероприятия «Последний звонок — 2025» с 14:00 до 22:00 в Волжском ограничат посещение парка «Гидростроитель». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, в этот же день с 15:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта по пл. Комсомольской и ул. Зорге.
Данные ограничения связаны с требованиями по обеспечению безопасности детей.
Напомним, мероприятия с участием выпускников в парке «Гидростроитель» проходят уже несколько лет подряд. В день «Последнего звонка» в парке запускают фейерверк, устраивают файер-шоу и пенные вечеринки.
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