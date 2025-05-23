В Волгоградской области с наступлением благоприятных погодных условий специалисты «Волгоградоблэлектро» осуществляют подготовку сетевого оборудования и линий электропередачи к предстоящему осенне-зимнему периоду. Как сообщает ИА «Высота 102», энергетики выполнят капитальный ремонт более 200 километров линий, а также 86 единиц оборудования трансформаторных подстанций. Ресурсоснабжающая организация выполнит строительство и реконструкцию более 80 километров линий 0,4-6/10 кВ и 62 подстанции.

Благодаря реализуемым мероприятиям ежегодно в компании отмечается снижение количества технологических нарушений, происходящих в осенне-зимний период. По данным «Волгоградоблэлектро» в 2024 году в сравнении с 2023-м в сетях 6-10 кВ зафиксировано снижение количества аварий на 9,9%, а в сетях 0,4 кВ на 43%.

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов формируют на основании диагностических данных о состоянии оборудования. Энергетики осуществляют ремонт и модернизирует сети для перехода электросетевого комплекса к качественно новым характеристикам эффективности и управляемости. Упор делается, в первую очередь, на применение современных материалов, оборудования и технологий.

Один из крупных объектов реконструкции – высоковольтная подстанция 110/10 кВ «Лесная». Крупный объект обеспечивает электроснабжением тысячи потребителей, в числе которых социальные и производственные объекты, сооружения, потребители города Краснослободска. Проектом работ предусмотрена замена двух трансформаторов, в результате чего выходная мощность увеличится с 6,3 МВА до 10 МВА.

– На сегодняшний день выполнен демонтаж одного трансформатора, подготовлен котлован для установки емкости с целью сбора масла в случае возникновения аварийной ситуации, проложены кабельные лотки для кабеля подключения цепей контроля и управления силовым трансформатором. Завершен монтаж одного из двух трансформаторов, осуществляются пусконаладочные работы, устройство подземных коммуникаций, – уточнили в пресс-службе «Волгоградоблэлектро».

Ранее в марте 2025 года было завершено техническое перевооружение подстанции «Гидролизная» в Советском районе Волгограда напряжением 110/6 кВ.

– На объекте была выполнена модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ, произведен монтаж электрооборудования 110 кВ, элегазовых выключателей, разъединителей с возможностью дистанционного управления, а также ограничителей перенапряжения. Внедрены элементы системы телемеханики с возможностью удаленного контроля и управления подстанцией - добавили в сетевой организации.

Повышение качества и надёжности электроснабжения – ключевая задача энергетиков и обновление сетевого оборудования происходит в городах, сёлах и хуторах на территории 6 городских округов, 33 муниципальных районов и 141 населенного пункта Волгоградской области.





– Так, к примеру, в станице Лапшинской Котовского района на воздушной линии 10кВ установят современное устройство для дистанционного мониторинга работы линии. Новый реклоузер позволит повысить оперативность реагирования в случае возможных технологических нарушений, – подчеркнули в «Волгоградоблэлектро».

Здесь же работы запланированы и в райцентре: в городе Котово на улицах Свердлова, Губкина, Коммунистической, Панфилова, Мира, ВЛКСМ специалисты произведут капитальный ремонт воздушных и кабельных линий.

Комплекс работ проводится и в Камышине – на улицах Разина, Пролетарская, Литейная, Советская, Кирова, а также на улицах Делегатская и Базарная в с. Ольховка.

В целях эффективного выполнения производственных задач в любых условиях используется специальная техники. В этом году в эксплуатацию филиалов поступило пять новых автовышек, также в ближайшее время поступят краны, тягачи, бурильно-крановые машины, экскаваторы. Всего на сегодняшний день в автопарке компании 370 единиц транспорта и специальной техники.

На протяжении года во всех 8 филиалах проводятся противоаварийные тренировки, в том числе с региональными подразделениями МЧС России по предотвращению нештатных ситуаций в условиях низких температур. На постоянном дежурстве находятся 110 аварийно-восстановительных бригад, 624 единицы личного состава и 205 единиц специальной автомобильной техники. В случае необходимости специалисты готовы запитать социальные объекты на территории региона по временным схемам от автономных источников энергоснабжения.

Отметим, комплексная подготовка к работе в осенне-зимний период позволяет сформировать задел прочности, необходимый для устойчивого функционирования электросетей. В конце осени качество подготовки оценит комиссия Минэнерго России, а с первыми снегопадами и морозами – потребители. И начнется новый этап испытаний на прочность, сложный и ответственный.