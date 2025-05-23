В Волгограде Детфонд подвел итоги детского конкурса: 300 победителей





В Волгограде региональное отделение Российского детского фонда выбрало 300 лучших работ из 3000 в рамках областного конкурса «Береги, мой друг, семью – крепость главную твою». Социально значимый проект стартовал в Год семьи, объявленный президентом России. Сегодня, 22 мая, РДФ опубликовал список победителей и лауреатов в четырех номинациях.

Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном отделении Детфонда, в конкурсе приняли участие ребята из разных населенных пунктов Волгоградской области.

– Литературные работы, стихи, рисунки и видеоролики ребята посвятили своим близким, которых они любят и которыми гордятся. Также конкурсанты в своих творческих проектах рассказали о семейных династиях, добрых традициях и совместных с близкими увлечениях, – рассказали организаторы конкурса. – Многие школьники поделились историями из жизни предков, память о которых бережно хранят их семьи. Среди героев рассказов волгоградских школьников – дети Сталинграда, участники Великой Отечественной войны, военные медики, труженики тыла, заслуженные педагоги, участники поисковых движений. Поделились ребята и семейными реликвиями – фотографиями прадедушек и прабабушек, а также копиями писем фронтовиков домой.





Ирина Соловьева – председатель правления регионального отделения Детского фонда – напомнила, что Владимир Путин ранее отмечал особую роль общественных объединений в укреплении семьи. Российский детский фонд в этом отношении стоит особняком.

– Символично, что мы объявили конкурс в Год Семьи, а завершаем в Год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, – отметила Ирина Соловьева. – Как известно, всё в жизни начинается с семьи, в том числе любовь к Родине. А защищать Родину – значит и защищать свою семью. Темы любви к родной земле, защиты Отечества на примере жизни старших поколений звучат во многих работах наших конкурсантов, удивительно трогательных и душевных.





Конкурсантов организаторы конкурса разделили на три возрастные группы: ребята с 1 по 4 классы, с 5 по 7 классы и с 8 по 11 классы. По случаю Международного дня защиты победители и лауреаты будут награждены почетными грамотами, подарками и денежными премиями. Выдержки из работ победителей войдут в спецвыпуск литературного журнала Детского фонда «Слово – Детям».

Напомним, что Ежегодные региональные конкурсы Детского фонда проводятся при грантовой поддержке администрации Волгоградской области. В 2023 году проект был приурочен к 80-летию Победы в Сталинградской битве, а в 2022 году посвящен теме охране окружающей среды.





Списки победителей и лауреатов конкурса можно посмотреть, перейдя на страницу в «ВКонтакте».

Иллюстрации: ВРОООБФ Российский детский фонд