«Ждут, когда кого-то прибьет?»: в Волгограде упавшее дерево третий день свисает над головами прохожих

В Красноармейском районе Волгограда «дорога жизни», которая ведет к больнице №16, в любой момент может стать «дорогой смерти». Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, после урагана 21 мая на улице Пятиморская в районе дома №15 с корнем вырвало два огромных дерева, которые повисли на проводах.





- Висят до сих пор, - поделились волгоградцы. – Звонили и в управляющую компанию, и в электросети, все без толку. Наверное, ждут, когда кого-нибудь, не дай Бог, прибьет.

Возмущенные бездействием служб волгоградцы уже пожаловались в госжилинспекцию.





Жители опасаются, что деревья в любой момент могут рухнуть – и прямиком на головы прохожих.

В УК «Развитие-Домстрой»» корреспонденту информагентства пояснили, что не могут убрать деревья, так как они находятся на проводах, а это могут сделать только энергетики.

В АО «ВМЭС» в ответе на редакционный запрос пояснили, что заявок о падении дерева на линию электропередач по ул. Пятиморская, 15 не зафиксировано.

– По факту обращения бригада провела осмотр места падения деревьев. В ближайшее время будет произведена опиловка, – пояснили в организации.





Фото читателей V102.RU