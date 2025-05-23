ГАИ накажет волгоградских чиновников за содержание дороги, где в ДТП погибли пять человек





23 мая появились новые подробности резонансного ДТП в Жирновском районе Волгоградской области, в котором погибли сразу пять человек и двое были серьёзно травмированы. Как сообщает ИА «Высота 102», Госавтоинспекцией были обнаружены серьёзные недочёты в содержании региональной трассы «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская».

- Госавтоинспекцией Волгоградской области возбуждено административное производство по факту выявленных недостатков в организации дорожного движения — отсутствии дорожной разметки на участке дороги. Должностные лица, ответственные за содержание дороги, будут привлечены к ответственности, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На текущий момент возбужденное ранее по факту аварии уголовное дело передано в региональный главк. Соответствующее указание дано врио начальника главного управления генерал-майором полиции Дмитрием Свиновым.

Напомним, жуткая авария произошла в ночь с 22 на 23 мая. «Лада Калина» на 6-м километре автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская» выехала на встречную полосу, где врезалась сразу в два автомобиля.