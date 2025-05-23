Происшествия

ГАИ накажет волгоградских чиновников за содержание дороги, где в ДТП погибли пять человек

Происшествия 23.05.2025 10:17
0
23.05.2025 10:17


23 мая появились новые подробности резонансного ДТП в Жирновском районе Волгоградской области, в котором погибли сразу пять человек и двое были серьёзно травмированы. Как сообщает ИА «Высота 102», Госавтоинспекцией были обнаружены серьёзные недочёты в содержании региональной трассы «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская».

- Госавтоинспекцией Волгоградской области возбуждено административное производство по факту выявленных недостатков в организации дорожного движения — отсутствии дорожной разметки на участке дороги. Должностные лица, ответственные за содержание дороги, будут привлечены к ответственности, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На текущий момент возбужденное ранее по факту аварии уголовное дело передано в региональный главк. Соответствующее указание дано врио начальника главного управления генерал-майором полиции Дмитрием Свиновым.

Напомним, жуткая авария произошла в ночь с 22 на 23 мая. «Лада Калина» на 6-м километре автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская» выехала на встречную полосу, где врезалась сразу в два автомобиля.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.05.2025 07:11
Происшествия 23.05.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 21:00
Происшествия 22.05.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 19:39
Происшествия 22.05.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 17:56
Происшествия 22.05.2025 17:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 17:37
Происшествия 22.05.2025 17:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 17:21
Происшествия 22.05.2025 17:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 15:04
Происшествия 22.05.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 11:44
Происшествия 22.05.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 11:00
Происшествия 22.05.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 10:40
Происшествия 22.05.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2025 09:57
Происшествия 22.05.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2025 13:22
Происшествия 21.05.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2025 10:13
Происшествия 21.05.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2025 08:52
Происшествия 21.05.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2025 08:33
Происшествия 21.05.2025 08:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:56
Ученый-фармацевт Борис Житарь скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
В Волжском из-за выпускников закроют парк «Гидростроитель»Смотреть фотографии
12:26
Главный прокурор региона Денис Костенко отмечает День рожденияСмотреть фотографии
12:10
В Волжском соседи и полиция спасли разбитого инсультом пенсионераСмотреть фотографии
11:27
«Купол шапито полностью разрушен»: пострадавший от урагана цирк отменил гастроли в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Билайн запускает VoLTE-роумингСмотреть фотографии
10:57
Волгоградские энергетики реализуют комплекс мер для подготовки к осенне-зимнему периодуСмотреть фотографии
10:17
ГАИ накажет волгоградских чиновников за содержание дороги, где в ДТП погибли пять человекСмотреть фотографии
10:00
Надежная защита, проверенная практикой: «Авангард-спецодежда Волгоград» поздравляет с Днём химикаСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде осудили местную жительницу, заколовшую супругаСмотреть фотографии
09:23
Нулевую продольную в Волгограде перекроют из-за марафона 23-24 маяСмотреть фотографии
09:04
Потенциальные пляжи Волгограда проверят на паразитов и даже на радиациюСмотреть фотографии
08:17
Прокуратура озвучила подробности страшного ДТП под Волгоградом с пятью жертвамиСмотреть фотографии
08:04
Среди 5 погибших в жутком ДТП оказались жители Астрахани и Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
Пять человек погибли и двое ранены в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
Рост цен на курятину в волгоградских магазинах встревожил ФАССмотреть фотографии
21:28
Волгоградцам после урагана пообещали +27 и без осадковСмотреть фотографии
21:00
На видео попало ограбление тира в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
Прополку городских клумб за 2 млн рублей заказали в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:43
Ребенок потерялся в Волгограде во время страшного ураганаСмотреть фотографии
19:39
«Качу как хочу»: маршрутчика в Волжском наказали за выезд на встречкуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Волгоградские волонтеры спасают ослепшего на один глаз луня из АстраханиСмотреть фотографии
18:47
С погибшим Павлом Рязановым простятся в Рудне Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:10
Суд лишил прав волгоградца, сбившего мать 8 детей в СНТ на ЗеленомСмотреть фотографии
17:56
В больнице №7 спасают сбитую на трассе 10-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
17:51
Советы «СОГАЗ-Мед» для молодых родителейСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде стартует сезон кинопоказов под открытым небомСмотреть фотографии
17:37
Пыталась перебежать трассу: регистратор снял наезд Kia на школьницу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:21
Часть Волжского осталась без воды из-за аварии на электросетяхСмотреть фотографии
17:19
Володин призвал покаяться коммунистов, предложивших вернуть СталинградСмотреть фотографии
 