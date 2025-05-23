В Волгограде директора интерната поймали на афере с мастерской художника Горского





В Волгограде прокуратура вынуждена была вмешаться в ситуацию с продажей студии известного художника Владимира Горского по адресу пр. Ленина, д. 10. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2024 году элитная жилплощадь, принадлежащая сыну живописца, была выставлена на продажу. При этом мужчина, признанный инвалидом, находился в специализированном интернате.

- С учетом наличия статуса инвалида и проживания мужчины в специализированном интернате роль его опекуна выполняет администрация учреждения. При этом вопреки нормам законодательства в декабре 2023 года администрацией учреждения согласована продажа 1/2 части встроенного нежилого помещения, принадлежащего инвалиду, по стоимости существенно ниже рыночной – за 500 тыс. рублей. Впоследствии через непродолжительное время указанное недвижимое имущество выставлено на продажу новым собственником за 12 млн рублей, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Личность приобретателя квартиры в сообщении надзорного ведомства не уточняется, однако известно, что в настоящее время по факту произошедшего идут следственные действия.

В интересах 50-летнего сына художника прокуратура Советского района Волгограда в рамках искового заявления потребовала отменить сделку купли-продажи. При этом Центральный районный суд Волгограда встал на сторону новых владельцев творческой студии.

Надзорное ведомство вынуждено было обратиться в вышестоящий суд. 22 мая апелляционная инстанция поддержала иск прокуратуры. Сделка была признана ничтожной, а действия руководства интерната противоречащими интересам подопечного.

Отметим, исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.

Фото: прокуратура Волгоградской области