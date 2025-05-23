Общество

«Купол шапито полностью разрушен»: пострадавший от урагана цирк отменил гастроли в Волгограде

Общество 23.05.2025 11:27
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23.05.2025 11:27




«Цирк на Воде», пострадавший от недавнего урагана в Волгограде, не сможет возобновить представления из-за серьезных повреждений купола и оборудования. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сотрудники цирка, которые уже третий день вручную разбирают завалы. 

По их словам, в произошедшем никто не виноват. 

– Всё произошло буквально за секунды: порыв ветра силой более 30 м/с длился около 15 секунд. В прогнозах такой шквальный ветер не был зафиксирован. Предугадать или предотвратить это было невозможно, – отмечают в цирке. – Купол шапито полностью разрушен и не подлежит восстановлению. Серьёзно повреждено техническое оборудование программы, включая световое – многое безвозвратно. Но самое главное все живы, команда в безопасности.

Уже точно известно, что гастроли в Волгограде возобновить не получится. Все мероприятия отменены, а зрителям, купившим билеты, вернули деньги.

– Сейчас главная задача восстановиться. Уже третий день коллектив вручную разбирает завалы. Работаем своими силами, шаг за шагом, – рассказывают сотрудники цирка. 

От такого форс-мажора цирк не был застрахован. 

К сожалению, страховых выплат не предусмотрено. Сбор средств мы открывать не планируем.Да, ущерб огромный – счёт идёт на десятки миллионов рублей. Но сейчас наша главная задача – безопасно разобрать завалы, и приступить к восстановлению программы. И мы с этим обязательно справимся, – уверен коллектив.

Напомним, что гастроли цирка в Волгограде начались с 17 мая. Шатер для выступлений был установлен у ТРЦ «Акварель» в Советском районе. В ночь с 20 на 21 мая купол шапито снес ураганный ветер, который бушевал в городе.  

Видео: «Цирк на Воде» Шевченко-Шоу / vk.com

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