Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами РФ», отметив заслуги девятерых жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», орденов, медалей и почетных званий удостоены трое родителей и шестеро работников трубного завода.
Так, ордена «Родительская слава» Владимир Путин удостоил Ольгу Вандышеву из Волгоградской области, а медали ордена «Родительская слава» – Владимира и Валентину Гавриленко
Вальцовщик стана горячего проката труб АО «Волжский трубный завод» Сергей Карсаков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» удостоены пять работников завода:
- Лидия Гоменок – контролер в производстве черных металлов,
- Владимир Захаров – электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах,
- Алексей Куранов – сталевар установки внепечной обработки стали,
- Сергей Скосырев – вальцовщик стана горячего проката труб,
- Андрей Шутько – старший мастер.