В Волжском соседи и полиция спасли разбитого инсультом пенсионера

В Волгоградской области бдительные соседи и решительные полицейские сообща спасли жизнь 75-летнему мужчине, которого разбил инсульт и он не мог выйти из квартиры. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, жители одного из домов по улице Оломоуцкая сообщили в дежурную часть полиции, что их пожилой сосед уже несколько дней не выходит на улицу.

По указанному адресу прибыли участковые уполномоченные полиции - майор полиции Александр Дьяков и капитан полиции Вячеслав Носков. Они услышали слабые стоны, которые доносились из квартиры пенсионера, и решили вскрыть дверь. Пожилой хозяин жилища лежал на полу в коридоре и не мог передвигаться.





- Полицейские вызвали скорую помощь и помогли погрузить больного на носилки и транспортировать его в салон медицинского автомобиля. Медики диагностировали у пострадавшего инсульт и сообщили, что задержка с оказанием медицинской помощи могла стоить мужчине жизни, - рассказали в Главке.

В настоящее время пенсионер находится на лечении.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области