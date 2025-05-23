Главный прокурор региона Денис Костенко отмечает День рождения





В Волгограде сегодня, 23 мая, День рождения отмечает прокурор Волгоградской области государственный советник юстиции 2 класса Денис Костенко.

Денис Алексеевич родился в Омске. По окончании вуза поступил на службу в органы прокуратуры в 1995 году – начинал в Омске с должности старшего помощника прокурора. В 2001 году занял руководящий пост – заместителя Омского городского прокурора.

С 2005 по 2007 годы служил в Алтайском крае, занимая должность регионального прокурора. С 2011 по 2015 годы был первым заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора.

В декабре 2011 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации за примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры награжден нагрудным знаком Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Через четыре года – в декабре 2015-го – награжден медалью Руденко.

С 2018 года по 2020 год Денис Костенко служил в должности Западно-Сибирского транспортного прокурора. В июне 2020 года Указом Президента Российской Федерации №433 назначен на должность прокурора Волгоградской области.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес главного прокурора Волгоградской области и желает Денису Алексеевичу личного благополучия и успехов в труде.