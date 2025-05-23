Полиция ищет угрожавшего хозяйке конного клуба в Волжском

Расследования 23.05.2025 16:51
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23.05.2025 16:51
После видеообращения владелицы конного клуба «У озера», которая пожаловалась на угрозы в ее адрес, управлением МВД России по городу Волжский организована доследственная проверка.
– Ход и результаты находятся на контроле, – уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее по факту гибели лошадей в конюшне клуба было возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 245 УК РФ – жестокое обращение с животными.
Напомним, владелица конюшни Ярослава Петренко сообщила о поступивших в ее адрес угрозах. Неизвестный сначала отправил ей сообщение в телеграм-канал, пригрозив «сломать ей ноги». Содержание записки, оставленной на лобовом стекле ее автомобиля – «Думай, что стоишь под деревом» - девушка восприняла как предупреждение, что ей может что-то свалиться на голову.
При этом Ярослава заявила, что человек, который ей угрожает, и отравитель лошадей – одно и то же лицо.
Ранее сообщалось, что ночью 12 апреля на территорию конюшни проник неизвестный и, предположительно, сделал смертельные инъекции двум коням. Один из них умер сразу, а за жизнь второго сотрудники боролись до 21 апреля, однако спасти животное не удалось.
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