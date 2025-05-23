Прикинувшегося проституткой волгоградца признали мошенником

26-летнего жителя Волгограда осудили за мошенничество. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, парень, решив заработать незаконным образом, создал поддельную анкету на сайте знакомств, представившись девушкой, предлагающей «досуг для взрослых».

Для пущей убедительности он разместил фотографии неизвестной ему девушки, которые скачал в сети «Интернет», указав для связи находящийся в его пользовании абонентский номер.

Девушка на фотографии приглянулась одному мужчине. Он набрал указанный номер, а волгоградец, изменив голос на женский, убедил «клиента» внести предоплату в размере 18 тысяч рублей, которые и поступили на его QIWI кошелек.

В итоге, конечно, никакой реальной встречи с виртуальной девушкой с «низкой социальной ответственностью» не случилось.

Приговором Кировского районного суда Волгограда Сергей Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Фото: shedevrum.ai