Происшествия

Жителя Иловли Волгоградской области сняли с поезда из-за угроз убийством проводнику

Происшествия 23.05.2025 13:40
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23.05.2025 13:40


Транспортные полицейские Казани возбудили уголовное дело в отношении пассажира поезда Нижневартовск-Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в  пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте, 44-летний житель Иловли Волгоградской области привлек к себе внимание безобразным поведением – он курил, распивал алкоголь, ругался матом, а на требования проводника успокоиться достал кухонный нож и пригрозил убийством. 

После прибытия поезда на станцию Казань-1 сотрудниками полиции пассажир был снят с поезда, задержан и для разбирательства. Иловлинец был доставлен в дежурную часть Казанского ЛУ МВД России на транспорте. 

Правоохранители составили  в отношении нарушителя 2 административных протокола. Кроме того, житель Иловли стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Фото V102.RU (архив)

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