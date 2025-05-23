Транспортные полицейские Казани возбудили уголовное дело в отношении пассажира поезда Нижневартовск-Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте, 44-летний житель Иловли Волгоградской области привлек к себе внимание безобразным поведением – он курил, распивал алкоголь, ругался матом, а на требования проводника успокоиться достал кухонный нож и пригрозил убийством.

После прибытия поезда на станцию Казань-1 сотрудниками полиции пассажир был снят с поезда, задержан и для разбирательства. Иловлинец был доставлен в дежурную часть Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранители составили в отношении нарушителя 2 административных протокола. Кроме того, житель Иловли стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Фото V102.RU (архив)