Общество

Ученый-фармацевт Борис Житарь скончался в Волгограде

Общество 23.05.2025 12:56
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23.05.2025 12:56


На 59 году жизни не стало декана факультета последипломного образования Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ВолгГМУ, кандидата фармацевтических наук, доцента Бориса Николаевича Житаря. Эту печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском государственном медицинском университете. 

Уход Бориса Николаевича стал огромной утратой не только для фармацевтического сообщества, но и для всех, кто знал этого человека, цитата из некролога. Его жизнь всегда была наполнена стремлением улучшать образовательные процессы, внедрять современные технологии, менять вектор развития высшего фармацевтического образования, повышать престиж профессии.

Борис Николаевич был автором  более 160 научных работ и монографий, отличником здравоохранения РФ, экспертом Росаккредагентства. Его принципиальность, ответственность, объективность, умение выслушать и поддержать были неотъемлемой частью его профессиональной жизни. Преданность Бориса Николаевича фармации -  пример для его коллег и будущих специалистов.

Фото ВолгГМУ t.me

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