



Стали известны причины поджога в Волгограде двух автомобилей, который осуществила 42-летняя жительница Ростовской области. Как сообщает V102.RU, Главк полиции опубликовал запись допроса задержанной, которая рассказала, что действовала по указанию телефонных мошенников.

- Я обошла эти машины, полила Land Cruiser, как мне сказали, полила китайскую машину. Канистру оставила между машинами… Из-под китайской машины прям уже потек ручеек. Я достала три спички, чиркнула, немножко ветрено было. Я подождала, чтобы они не затухли, бросила, это все вспыхнуло, и я повернулась и рванула, - описывает свои действия задержанная.

Напомним, что возгорания двух автомобилей на улице Варшавской в ЖК «Мишино» в Краснооктябрьском районе произошло ночью 21 сентября. Полностью сгорели автомобили JAC и Toyota Land Cruiser, припаркованные во дворе дома № 2 по ул. Варшавская. Подозреваемую задержали.

Установлено, что женщина пошла на это, так как ранее стала жертвой обмана и перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей.

- Узнав, что женщина собирается в Волгоград, аферисты, представившись сотрудниками силовых ведомств, предложили ей поучаствовать в спецоперации для того, чтобы вернуть денежные средства. Для этого она должна была приобрести канистру бензина и поджечь автомобили, - сообщили в Главке полиции.

Женщина поняла, что натворила, только тогда, когда ее задержали настоящие полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





