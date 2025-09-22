Расследования

Волгоградца отправили в колонию за сбыт препарата для эпилептиков

22.09.2025 10:10

22.09.2025 10:10


Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к 2,5 годам колонии общего режима местного жителя, который вступил в ОПГ и за деньги участвовал в сбыте сильнодействующего вещества. Об этом V102.RU сообщили в районном суде.

Следствием и судом установлено, что волгоградец согласился стать «закладчиком» и получил по почте посылку с таблетками для дальнейшего сбыта.

- 17 июня 2025 года подсудимый, действуя согласно отведенной ему роли, получил посылку, в которой находилось 16 блистеров с надписью «Лирика 300 мг», с целью последующего незаконного сбыта. В каждом блистере находилось по 14 капсул с сильнодействующим веществом - прегабалин, общей массой 88, 928 г., - уточнили в суде.

Отмечается, что фигурант уголовного дела для получения посылки в целях конспирации предоставил не свои анкетные данные, а другого лица, который не подозревал о намерениях группы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


