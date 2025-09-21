Расследования

«Нет мотива»: следователи не нашли виновных в смерти жителя Котово, умершего в подъезде после вызова скорой

21.09.2025 08:35
Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по факту смерти жителя Котово, который умер в подъезде своего дома после вызова скорой помощи. Об этом рассказали V102.RU родственники Геннадия Ивановича Губкина. 

- После смерти дедушки следователи начали проверку, но нас с бабушкой вызывали всего один раз, - рассказала внучка умершего мужчины Диана. – Пока шла проверка, выяснилось, что мой дед не писал письменный отказ от госпитализации, когда якобы приехала скорая после того, как ему стало плохо. Хотя врачи говорили, что такой отказ был. По их словам, он будто бы закрылся в квартире и через дверь сказал им, что с ними не поедет. Он не захотел ложиться в больницу, когда перед этим был на приеме у терапевта. Боялся, что не переживет жары в палатах. 

Диана также сообщила, что родственники не будут обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Геннадия Губкина.

- Всем очень тяжело и просто нет сил на борьбу. Вот так. Дедушки нет, а виноватых тоже не оказалось, - констатировала девушка. 

Напомним, об этой шокирующей истории V102.RU сообщало в публикации «Он жив или уже умер?»: вызвавший скорую житель Котово скончался в подъезде» 56-летнему Геннадию Ивановичу Губкину стало плохо в ночь на 12 июня. Он вызвал скорую помощь. А утром его тело в подъезде дома обнаружил сосед. У скончавшегося мужчины был с собой пакет с лекарствами и телефон. 

Как рассказывала его внучка Диана, ее дедушка в промежуток времени с 12 часов до 1 часа ночи пытался вызвать неотложку, звонил в 112 и в скорую помощь В ожидании врачей он взял с собой пакет с лекарствами и вышел встречать медиков в подъезд, где и умер. Когда соседи уже утром вызвали скорую помощь, диспетчер сразу спросила:  «Он живой или уже умер?». 

О том, что Геннадий Иванович несколько раз вызывал скорую помощь, родные узнали, когда посмотрели его телефон. По результатам вскрытия выяснилось, что Геннадий Иванович скончался от сердечной недостаточности. Диана обратилась в СК РФ с просьбой провести проверку действий врачей. 

В комитете здравоохранения ранее заверяли, что бригада скорой помощи приезжала по вызову мужчины. Однако, говорилось в комментарии, пациент встретил фельдшера у подъезда, после чего отказался от осмотра и подписал отказ от госпитализации. После чего фельдшер проводил пациента до квартиры. 

Коллаж V102.RU

