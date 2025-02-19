Происшествия

В Волжском трое человек госпитализированы после столкновения двух легковушек

Происшествия 19.02.2025 17:16
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19.02.2025 17:16


19 февраля в Волжском произошло жуткое столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось утром на подъезде к мостовому переходу Волжского ГЭС. Последствия произошедшего очевидцы засняли на видео.



- В 08:25 напротив световой опоры № 33 по пр. Ленина в г. Волжский произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2115» и Toyota Corolla, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, наиболее серьёзные повреждения получила иномарка. Основной удар пришёлся на левую сторону автомобиля.

Отметим, по информации правоохранителей, в результате аварии пострадали сразу три человека. Они были госпитализированы прибывшими на место медиками в одну из ближайших больниц. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

Фото и видео: Волгоград / t.me

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