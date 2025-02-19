В Волгограде ДТП с автобусом № 43 затруднило проезд на пр. Металлургов





19 февраля в Краснооктябрьском районе Волгограда рейсовый автобус №43 попал в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате аварии в утренний час пик оказался ограничен проезд на пр. Металлургов.

По данным очевидцев, авария произошла на пересечении с ул. Кузнецова. Движение оказалось затруднено на 800-метровом участке пр. Металлургов.

Редакция уточняет информацию об обстоятельствах произошедшего в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, накануне на пр. Металлургов произошло лобовое столкновение троллейбуса и легкового автомобиля. В результате аварии оба транспортных средства получили серьёзные повреждения. По счастливому стечению обстоятельств пострадал лишь один человек.

Фото: Жесть Волгограда / t.me