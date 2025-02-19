В Волжском из-за обрыва провода остановились трамваи

Происшествия 19.02.2025 08:04
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19.02.2025 08:04
В Волжском Волгоградской области – очередное происшествие на трамвайных путях. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №1732», сегодня, 19 февраля, в 7-20 ч. произошел обрыв контактного провода на участке от остановки «Промплощадка» по направлению к улице Оломоуцкая.
В результате остановлено движение трех маршрутов - №№4, 4а и 7. Для перевозки пассажиров по маршруту трамвая от конечной остановки «Улица Оломоуцкая» начал курсировать автобус.
Напомним, несколько дней назад в Волжском также наблюдался масштабный сбой в движении трамваев из-за сломавшегося трамвайного вагона.
Фото V102.RU (архив)
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