Происшествия

Смертельный наезд на пешехода в Волжском сняли камеры

Происшествия 16.02.2025 11:34
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16.02.2025 11:34



В Волжском Волгоградской области камеры видеонаблюдения сняли смертельное ДТП, которое случилось ночью 16 февраля. На кадрах видно, как пешеход после удара автомобилем отлетает на обочину. К бедняге бросились на помощь люди из остановившихся автомобилей. Однако помочь ему было уже невозможно.
Напомним, трагедия произошла на улице Оломоуцкая. Водитель «девятки» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавший скончался на месте ДТП до приезда медиков.
Видео Powernet


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