Спорт

Волгоградские ватерполистки в гостях дважды уступили «Евразии»

Спорт 16.02.2025 13:15
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16.02.2025 13:15


Ватерполистки волгоградского «Спартака» неудачно провели матчи 16-го тура женской Суперлиги, в гостях дважды уступив «Евразии» из Первоуральска Свердловской области со счетом 10:14 и 19:20, сообщает V102.RU.

Напомним, перед отправлением на очередной выезд красно-белые одержали четыре победы подряд над «КИНЕФом-2» из Киришей и подмосковным «Штурмом-2002» и обосновались на седьмом месте с 28-ю очками. «Евразия» идет строчкой ниже, поэтому уральская команда была настроена приблизиться к волгоградскому клубу в турнирной таблице.

Стартовая четверть первого матча прошла в равной борьбе, но хозяйки на последней минуте вырвались вперед - 3:2. Следующий игровой отрезок завершился с тем же счетом в пользу коллектива из Первоуральска, который увеличил преимущество - 6:4. А третий период «Спартак» полностью провалил. Оборона гостей позволила отправить шесть мячей в свои ворота, на что красно-белые ответили лишь одним точным выстрелом в исполнении Наталии Бронниковой в большинстве. В заключительной восьмиминутке волгоградские спортсменки бились достойно и выиграли период - 5:2, но весомый отрыв отыграть не смогли. 14:10 - уверенная итоговая победа «Евразии».

Повторная игра получилась более захватывающей и результативной. Анастасия Федотова и Дарья Герзанич с пенальти вывели «Спартак» вперед - 2:0, однако еще до окончания стартовой четверти хозяйки перехватили инициативу и ушли на перерыв с минимальным перевесом - 3:2. Следующий игровой отрезок оказался богатым на заброшенные мячи - обе команды по пять раз поразили ворота друг друга. И снова ключевой оказалась третья восьмиминутка, в которой уральские ватерполистки убежали в отрыв. 

К заключительному периоду преимущество хозяек достигало «плюс четыре». Подопечные Александра Гайдукова приложили немало усилий, чтобы уйти от еще одного поражения. За 40 секунд до финальной сирены Александра Липина сократила отставание до минимума, но времени на еще один мяч красно-белым не хватило. 20:19 - победа «Евразии» в столь результативном и напряженном поединке. 

Потратив немало сил и эмоций, ватерполистки «Спартака» возвращаются домой с отрицательными результатами и без заработанных очков. 21 и 22 февраля красно-белые в родном бассейне на Семи ветрах примут «Динамо-Уралочку» из Златоуста.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: V102.RU (архив)

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