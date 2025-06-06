Росводерсурсы неожиданно продлили спецпопуск на Волжской ГЭС

Федеральное агентство водных ресурсов неожиданно изменило свое решение о завершении работы Волжской ГЭС в режиме спецпопуска. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Росводресурсов, волгоградский гидроузел будет сбрасывать с 7 по 11 июня воду объемом 6500 - 7000 м³/с при минимальных среднесуточных сбросах 5500 м³/с.

Согласно предыдущему указанию, средние сбросные расходы с 7 июня должны были находиться в диапазоне 5200-6000 кубометров в секунду.

Напомним, в этом году период пиковых сбросов на Волжской ГЭС длился всего 3 дня – с 4 по 6 мая. В течение мая в федеральном ведомстве неоднократно корректировали режим функционирования волгоградского гидроузла, в том числе по просьбе властей Астраханской области, переживающих за сохранение рыбных запасов региона.