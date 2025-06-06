Под Волгоградом водитель готовится предстать перед судом за смерть подростка на дороге

Обвиняемый в гибели 16-летнего подростка в Волгоградской области закончил знакомство с материалами следствия и в скором времени предстанет перед судом. Об этом V102.RU сообщили сегодня в СУ СКР по Волгоградской области.

Смертельное ДТП произошло вечером 28 марта этого года на автодороге, ведущей из хутора Варламов в поселок Котлубань в Городищенском районе. Фигурант уголовного дела управлял автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые шли в попутном направлении. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате 16-летний подросток получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП. Его 14-летний товарищ выжил, его доставили в нейрохирургию больницы №7 в Волгограде с сотрясением головного мозга и ушибами.

Водителя быстро установили и задержали. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП он был пьян. Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование завершено. Уголовное дело готовится к направлению в суд.

Фото СУ СК по Волгоградской области