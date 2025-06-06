14 выпускников в Волгограде сдали ЕГЭ по химии на все 100





В Волгограде 14 выпускников школ показали блестящий результат по итогам единого госэкзамена по химии. По данным областного комитета, всё они получили максимальные 100 баллов.

Лучше других ребят знают химию, как выяснилось, в школах № 85 и 112, а также лицеях № 9, 11, гимназиях №3, 12, школе «Развитие» в Волгограде.

Историю сдали на 100 один ученик из Волгограда — лицей № 6, в Михайловке – школа № 11, а также один выпускник школы № 2 Елани и один школы № 10 Камышина.

Литературу на 100 баллов стали ребята из школы № 6 и лицея № 10 Волгограда, школы №1 в Городище.