На юге Волгограда 2-летний мальчик упал из окна на втором этаже

Очередное происшествие – падение ребенка – случилось в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 5 июня из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома по бульвару Энгельса, выпал 2-летний мальчик.
Выяснилось, что ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Мальчик госпитализирован с травмами. По данному факту проводится проверка.
Напомним, в этом году это уже третий подобный случай. Так, на днях 3-летний малыш, который жил с родителями в одном из домов по улице Колумба в Тракторозаводском районе, был госпитализирован после падения из окна. Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к взрослым с просьбой не забывать об опасности открытых окон и призывают оборудовать их специальными замками.
Фото V102.RU (архив)