Гидрометцентр понизил уровень погодной опасности в Волгоградской области

В Волгоградской области уровень погодной опасности понижен с оранжевого на желтый. Как передает V102.RU, об этом сообщил сегодня, 6 июня, Гидрометцентр России с учетом нового прогноза синоптиков.

Ранее, напомним, в Волгоградской области был объявлен оранжевый уровень, означающий, что на большей части территории ожидаются неблагоприятные явления, а местами — опасные с высокой вероятности стихийный бедствий и нанесения ущерба.

Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями. В Волгоградской области к ним относятся возможное усиление ветра до 20-25 м/с и грозы, которые прогнозируется местами на отдельных территориях.

Предупреждение действует до 19.00 пятницы, 6 июня.