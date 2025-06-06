



В Саратовской области остро встала проблема нашествия сайгаков из Казахстана. По данным ИА «СарИнформ», в конце мая на территорию региона зашло около миллиона особей. Занесенные в Красную книгу России животные вытаптывают поля и пожирают посевы. В связи с этим саратовские власти всерьез обсуждают вопрос об исключении сайгаков из-под охраны. Соответствующее обращение ужен направил в Минприроды губернатор Роман Бусаргин.

– Стада животных вытаптывают и съедают посевы: от них пострадали аграрии Новоузенского, Питерского и Александрово-Гайского районов Саратовской области. Риск миграции сохраняется для Дергачевского и Озинского районов, – передает «СарИнформ», уточняя, что в регион мигрировала так называемая волго-уральская популяция. Согласно последним данным, ее общая численность составляет около 1,6 миллиона голов.

Роман Бусаргин просит федеральное Минприроды рассмотреть вопрос о статусе сайгака волго-уральской популяции и при необходимости внести изменения в Красную книгу. В случае, если животное лишат охраняемого статуса, оно станет охотничьим ресурсом.

Видео: t.me/ohota64