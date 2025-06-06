



Николай Копылов, водитель трамвая волжского автопарка, прославившийся необычным украшением вагона, на котором работал, принял непростое для себя решение об увольнении.

– После того, как в городе поднялся шум, историю с оформлением трамвая к 9 мая быстро замяли. Сейчас я ушел в отпуск и параллельно написал заявление об увольнении. Сразу скажу – меня никто не выдавливал, но работать на одном предприятии с людьми, которые вставляют палки в колеса, мне откровенно неприятно. Конечно, мне очень жаль прощаться со своим вагоном. Надеюсь, что он достанется моей коллеге, которая действительно любит свое дело и сможет сохранить его в хорошем состоянии, – поделился с корреспондентом ИА «Высота 102» своими планами собеседник.

Николай признался, что планирует отдохнуть, а потом попробовать себя в другой сфере.

Напомним, Николай Копылов прославился на всю Волгоградскую область после того, как необычно украсил трамвай, на котором работал водителем, в преддверии Нового года. В салоне он установил елку, украсил стены мишурой, а сам оделся в костюм Деда Мороза. Мэр Волжского даже наградил его за неравнодушие и инициативность. А восторженные отклики пассажиров побудили его и на следующий креатив. Перед 9 мая Николай украсил вагон в патриотической стилистике. Главным атрибутом стал изготовленный из фанеры танк.

Идею Николая Копылова оценили все, кроме руководства автоколонны. Как сообщало ИА «Высота 102», у сотрудников предприятия начались проблемы из-за украшенного трамвая. В частности, троих работников лишили части премий за нарушение техники безопасности при выпуске креативного вагона. По сведениям информагентства, неприятности грозили и Николаю Копылову, у которого пообещали забрать вагон. Поводом для формальных претензий начальства автоколонны, которые привели к вполне материальным наказаниям работников, стала маскировочная сетка, которая закрыла плафоны на потолке, нарушив правила безопасности.

Напомним, Николай Копылов работал на трамвае, уже давно пережившем срок эксплуатации. Неравнодушный водитель не только бесконечно чинил его и ремонтировал, но и пытался вдохнуть жизнь в «металлолом на колесах». В то же время почти в аналогичном состоянии находится и другой подвижной состав трамвайного парка.