Волгоградские пляжные гандболистки завоевали четыре медали на первенстве РФ





В Анапе прошло первенство России по пляжному гандболу среди девушек до 17 и 18 лет. Волгоградские команды на этих соревнованиях с участием 16 коллективов дважды финишировали вторыми, а также завоевали две бронзовые награды, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ВООО «Динамо».

В турнире до 18 лет главная динамовская дружина под руководством Анны Сидоричевой обыграла землячек из второго состава, а также соперниц из Ставропольского края, Новороссийска и «Московской гандбольной академии». В итоге волгоградки вышли в финал, где только в серии послематчевых буллитов уступили Краснодарскому краю, который и стал победителем состязаний, а динамовки завоевали серебряные медали. На третьей ступени пьедестала почета оказались волгоградские гандболистки из второго состава.

В первенстве до 17 лет две наши команды уверенно прошли групповую стадию и вышли в плей-офф. Подопечные Василия Бушнева в итоге стали третьими, а подшефные Елены Супрун после виктории над ставропольскими оппонентками дошли до финала. В решающем поединке, к сожалению, сильнее оказались краснодарские сверстницы. После ничейного результата по сетам со счетом 1:1 в серии буллитов кубанские спортсменки победили - 6:1 и стали чемпионками, а в активе первого волгоградского коллектива серебро по итогам первенства среди младших гандболисток.