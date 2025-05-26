Спорт

Волгоградские пляжные гандболистки завоевали четыре медали на первенстве РФ

Спорт 26.05.2025 20:36
0
26.05.2025 20:36


В Анапе прошло первенство России по пляжному гандболу среди девушек до 17 и 18 лет. Волгоградские команды на этих соревнованиях с участием 16 коллективов дважды финишировали вторыми, а также завоевали две бронзовые награды, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ВООО «Динамо». 

В турнире до 18 лет главная динамовская дружина под руководством Анны Сидоричевой обыграла землячек из второго состава, а также соперниц из Ставропольского края, Новороссийска и «Московской гандбольной академии». В итоге волгоградки вышли в финал, где только в серии послематчевых буллитов уступили Краснодарскому краю, который и стал победителем состязаний, а динамовки завоевали серебряные медали. На третьей ступени пьедестала почета оказались волгоградские гандболистки из второго состава.

В первенстве до 17 лет две наши команды уверенно прошли групповую стадию и вышли в плей-офф. Подопечные Василия Бушнева в итоге стали третьими, а подшефные Елены Супрун после виктории над ставропольскими оппонентками дошли до финала. В решающем поединке, к сожалению, сильнее оказались краснодарские сверстницы. После ничейного результата по сетам со счетом 1:1 в серии буллитов кубанские спортсменки победили - 6:1 и стали чемпионками, а в активе первого волгоградского коллектива серебро по итогам первенства среди младших гандболисток.

Фото: Федерация гандбола России 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.05.2025 19:50
Спорт 25.05.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2025 17:44
Спорт 25.05.2025 17:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2025 17:45
Спорт 24.05.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2025 07:25
Спорт 24.05.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.05.2025 06:50
Спорт 20.05.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2025 21:30
Спорт 19.05.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.05.2025 16:19
Спорт 19.05.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.05.2025 19:26
Спорт 18.05.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.05.2025 06:45
Спорт 18.05.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2025 22:02
Спорт 17.05.2025 22:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2025 14:17
Спорт 17.05.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2025 07:14
Спорт 17.05.2025 07:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2025 07:10
Спорт 16.05.2025 07:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2025 15:16
Спорт 15.05.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2025 15:00
Спорт 15.05.2025 15:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
Депутаты Волгоградской гордумы обобщили сведения о своих доходахСмотреть фотографии
21:09
Ученые РАН отнесли к необъяснимым объектам след «птицы» на СолнцеСмотреть фотографии
20:52
Жителей Котово потрясла гибель двух лебедят в браконьерской сетиСмотреть фотографии
20:36
Волгоградские пляжные гандболистки завоевали четыре медали на первенстве РФСмотреть фотографии
20:20
«Влад очень хочет встать»: волгоградцев просят помочь в реабилитации молодого мужчиныСмотреть фотографии
19:54
Последняя не устояла: проезд в маршрутке №159 Волжский-Волгоград подорожает до 100 рублейСмотреть фотографии
19:40
Жителям Котово предложили запастись водой из-за новой аварииСмотреть фотографии
19:13
Волгоградцу светит пятилетний срок за прописку мигрантовСмотреть фотографии
18:49
Волгоградский бизнес нахватал за 3 месяца кредитов на 56 млрдСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде Дмитрий Свинов вручил награды отличившимся сотрудникам МВДСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде матери погибшего на СВО сотрудника суда передали наградуСмотреть фотографии
17:33
Под Волгоградом образовалась шестикилометровая пробка из-за ДТПСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде строители завершили витражное остекление ЦУМаСмотреть фотографии
17:13
Более 3 млн пользователей подписались на волгоградские госпабликиСмотреть фотографии
17:12
Новостройки Волгограда подорожали почти на треть относительно вторичного жильяСмотреть фотографии
16:34
Саратовскому олигарху и замглавы Котово продлили арест до конца летаСмотреть фотографии
16:32
Квестами, встречей с блогерами и пенной вечеринкой отметят День защиты детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:53
Водитель КАМАЗа раскошелится за сброс бетона у СНТ «Луч» в ГородищеСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде за пять лет цены на «вторичку» выросли вдвоеСмотреть фотографии
15:42
Стройфирму принудили в Волгограде отдать работникам 4 млн рублейСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде ищут готовых мыть с шампунем автопарк мэрииСмотреть фотографии
15:09
Волгоградский экономист ответил на предложение олигарха отменить пенсии в РоссииСмотреть фотографии
14:35
Андрей Бочаров обсудил с Дмитрием Свиновым взаимодействие по линии МВДСмотреть фотографии
14:28
Без лишней драмы: смотрим, как Ангарский пережил первое рабочее утро без трамваевСмотреть фотографии
14:02
В России зарплаты бюджетников проиндексируют на 7,6%Смотреть фотографии
14:01
На Волгоград и область надвигается изнуряющая жара до +33 в тениСмотреть фотографии
13:51
Аквапарк «Акватория» в Волгограде открылсяСмотреть фотографии
13:33
Два человека пострадали в ДТП в легковушками и грузовиком на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде приглядели место для нового развлекательного комплексаСмотреть фотографии
12:48
В Госдуме рассмотрят законопроект о фудшеринге для нуждающихсяСмотреть фотографии
 