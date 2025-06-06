Общество

Три авиарейса задержаны 6 июня в аэропорту Волгограда

Общество 06.06.2025 08:21
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06.06.2025 08:21


В волгоградском аэропорту почти на 12 часов перенесены прилет и вылет трех авиарейсов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, в частности, прилет борта из Калининграда авиакомпании «Икар» ожидается в 18-15 ч. вместо расчетного времени 05.55 ч. 

Также задерживаются вылеты двух самолетов в Сочи авиакомпаний «Икар» и Nordwind. Борты должны были покинуть Волгоград в 06.55 ч., однако ориентировочно они отправятся на курорт в 19.00 ч.

Официально авиакомпании не сообщили о причинах изменения расписания. При этом Росавиация не вводила меры по ограничению полетов в Калининграде и в Сочи. 

Фото V102.RU (архив)

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