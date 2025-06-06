









В Волжском Волгоградской области гуляющего поздно вечером по проспекту Ленина кабана сняли на видео. Как сообщает ИА «Высота 102», автор ролика признался, что думал, что это все ему показалось. Но нет – это был настоящий кабан.

На кадре видно, что всего в нескольких метрах от кабана стоят две девушки, которые, видимо, тоже не совсем поняли, кто прогуливается по проспекту. Между тем, по свидетельствам очевидцев, кабана видели и в сквере на улице Молодежная, где находится кафе «Капкан».

Кабан, как ни странно, совершенно не боялся ни машин, ни людей. И это обстоятельство является весьма тревожным, так как может свидетельствовать о том, что животное заражено бешенством. К слову, попасть в центр города кабан мог с острова Зеленый «пешим ходом» или же переплыл Ахтубу из леса в пойме.

Напомним, недавно дикая лисица прибегала к многоквартирным домам в Урюпинске.