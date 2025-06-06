В Волжском Волгоградской области гуляющего поздно вечером по проспекту Ленина кабана сняли на видео. Как сообщает ИА «Высота 102», автор ролика признался, что думал, что это все ему показалось. Но нет – это был настоящий кабан.
На кадре видно, что всего в нескольких метрах от кабана стоят две девушки, которые, видимо, тоже не совсем поняли, кто прогуливается по проспекту. Между тем, по свидетельствам очевидцев, кабана видели и в сквере на улице Молодежная, где находится кафе «Капкан».
Напомним, недавно дикая лисица прибегала к многоквартирным домам в Урюпинске.
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