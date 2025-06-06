В Волгограде проверили на прочность более 500 километров теплосетей





Волгоградские коммунальщики продолжают активную подготовку тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. Специалисты проверяют герметичность трубопроводов системы отопления. Для этого проводят гидравлические испытания.

– На сегодня уже проверено 560 километров теплоснабжающих сетей. Это сопоставимо с расстоянием от Волгограда до Ставрополя. А всего предстоит испытать почти 900 километров трубопроводов, что почти в 10 раз больше протяженности самого Волгограда, – пояснили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей организации «Концессии теплоснабжения».

На время гидравлических испытаний происходит остановка котельных, чтобы дать теплоносителю остыть. Затем его под давлением будут подавать в сеть. Но прежде в процесс подготовки домов к зиме должны включиться управляющие организации. Именно их специалисты, взаимодействуя с «Концессиями», перекрывают задвижки на трубах на вводе в дома. Только так можно защитить внутридомовые системы от высокого давления, под которым носитель пускают по трубам во время гидравлических испытаний и выявляют ветхие и требующие ремонта или замены участки труб. Только в мае было обнаружено около 500 повреждений на сетях, более 430 из них уже устранили.

В июне гидравлические испытания в Волгограде продолжатся. В ближайшие дни на прочность будут проверять трубы отопления в Тракторозаводском, Ворошиловском, Советском, Дзержинском и Красноармейском районах. Параллельно ведется активная подготовка котельных. Специалисты проводят плановую проверку оборудования, ремонтируют насосы, задвижки и котлы.