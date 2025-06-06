Расследования

Волгоградца осудили на 9 лет за убийство престарелой матери подносом

Расследования 06.06.2025 14:59
0
06.06.2025 14:59


Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил к 9 годам колонии строгого режима 57-летнего местного жителя за убийство пожилой матери. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, волгоградец признал вину в полном объеме.

Установлено, что 13 января этого года мужчина, который проживал вместе с 87-летней матерью, сильно напился. В ходе словесного конфликта он набросился на пожилую женщину и ударил ее кулаком в голову. Еще один удар он нанес уже пластиковым подносом, а потом еще три руками.

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась на следующей день от закрытой непроникающей черепно-мозговой травмы. 

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
06.06.2025 16:19
Расследования 06.06.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 14:48
Расследования 06.06.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 11:56
Расследования 06.06.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 10:52
Расследования 06.06.2025 10:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2025 09:41
Расследования 06.06.2025 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2025 15:26
Расследования 05.06.2025 15:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2025 12:25
Расследования 05.06.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 21:40
Расследования 04.06.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 20:12
Расследования 04.06.2025 20:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 19:27
Расследования 04.06.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 19:08
Расследования 04.06.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 18:12
Расследования 04.06.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 14:59
Расследования 04.06.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 14:50
Расследования 04.06.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2025 13:31
Расследования 04.06.2025 13:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:43
Молодежный фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде расширит границыСмотреть фотографии
17:35
Вырвавшая серьги из ушей 78-летней камышанки преступница засветилась на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
Мигрант убивал волгоградку ножом, табуретом и кулаками, но она выжилаСмотреть фотографии
15:41
Волгоградские леса закрыли для прогулок до 26 июняСмотреть фотографии
14:59
Волгоградца осудили на 9 лет за убийство престарелой матери подносомСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде неизвестный открыл стрельбу из автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Убийство на охраняемой территории на берегу Волги волгоградец пытался замаскировать под налетСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
Росводерсурсы неожиданно продлили спецпопуск на Волжской ГЭССмотреть фотографии
14:06
«Думал – померещилось»: в Волжском дикий кабан прогулялся по улицам и паркамСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%Смотреть фотографии
13:22
Плату за парковку отменят в центре Волгограда 12 и 13 июняСмотреть фотографии
12:42
Под Волгоградом сын погибшего на СВО бойца чуть не остался без наследстваСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде под арест взяли лодочника после ЧП на ДонуСмотреть фотографии
11:43
Проезд фур по мосту через Волжскую ГЭС запретили в рамках антитеррораСмотреть фотографии
11:35
Гидрометцентр понизил уровень погодной опасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
31-летний волгоградец ограбил мужчину около супермаркетаСмотреть фотографии
10:32
«Все это мне неприятно»: в Волжском увольняется самый креативный водитель трамваяСмотреть фотографии
10:11
В Волжском в квартире самогонщика вспыхнул пожарСмотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом «УАЗ» насмерть сбил пешехода на мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
Под Волгоградом водитель готовится предстать перед судом за смерть подростка на дорогеСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде проверили на прочность более 500 километров теплосетейСмотреть фотографии
09:12
Исключить из Красной книги? Миллионы сайгаков пожирают посевы под СаратовомСмотреть фотографии
08:54
На юге Волгограда 2-летний мальчик упал из окна на втором этажеСмотреть фотографии
08:21
Три авиарейса задержаны 6 июня в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
07:47
Волгоградстат заметил резкое снижение стоимости капустыСмотреть фотографии
06:13
14 выпускников в Волгограде сдали ЕГЭ по химии на все 100Смотреть фотографии
21:36
Оранжевый уровень погодной опасности введен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
В Волгоградской области семью с 5 детьми отказались признавать многодетнойСмотреть фотографии
20:50
Роспотребнадзор нашел в Волгограде опасные вещества в воздухеСмотреть фотографии
20:22
Участникам СВО на бизнес-старте помогут в центрах «Мой бизнес»Смотреть фотографии
 