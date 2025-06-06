Волгоградца осудили на 9 лет за убийство престарелой матери подносом

Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил к 9 годам колонии строгого режима 57-летнего местного жителя за убийство пожилой матери. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, волгоградец признал вину в полном объеме.

Установлено, что 13 января этого года мужчина, который проживал вместе с 87-летней матерью, сильно напился. В ходе словесного конфликта он набросился на пожилую женщину и ударил ее кулаком в голову. Еще один удар он нанес уже пластиковым подносом, а потом еще три руками.

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась на следующей день от закрытой непроникающей черепно-мозговой травмы.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области