Происшествия

Под Волгоградом «УАЗ» насмерть сбил пешехода на мосту

Происшествия 06.06.2025 09:59
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06.06.2025 09:59


Смертельная авария произошла в Волгоградской области на мостовом переходе в Калачевском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось накануне вечером на 53 км автодороги «Червленое - Калач-на-Дону». 



- Автомашина «УАЗ», двигаясь со стороны поселка Октябрьский в сторону города Калач-на-Дону, совершила наезд на пешехода на мосту. В результате ДТП пешеход погиб на месте, - рассказали в Главке.

Известно, что пешеход шел по дороге в попутном направлении. От полученных травм пострадавший умер до приезда скорой помощи.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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