«Ротор» вошел в топ-15 посещаемых клубов Восточной Европы 

Волгоградский «Ротор» по итогам сезона 24/25 вошел в топ-15 по посещаемости среди клубов Восточной Европы. Домашние матчи сине-голубых в завершившемся первенстве в среднем посетили 14 392 болельщика, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Legalbet.
«Ротор» занял 15-е место в данном рейтинге. В тройке лидеров оказались «Зенит» из Санкт-Петербурга (35 691 зритель), польский «Лех» (28 947) и чемпион России - «Краснодар» (27 561). Московский «Спартак» расположился на шестой позиции (19 555). Идущая на 14-й строчке пражская «Спарта» собрала на своих играх в среднем 16 082 человека.
Таким образом, «Ротор», занявший девятое место в Первой лиге в турнирной таблице, оказался в достойной компании с отечественными клубами, а также командами из Хорватии, Чехии и Польши.
Фото: Андрей Поручаев V102.RU