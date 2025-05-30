Спорт

«Ротор» вошел в топ-15 посещаемых клубов Восточной Европы 

Спорт 30.05.2025 06:29
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30.05.2025 06:29


Волгоградский «Ротор» по итогам сезона 24/25 вошел в топ-15 по посещаемости среди клубов Восточной Европы. Домашние матчи сине-голубых в завершившемся первенстве в среднем посетили 14 392 болельщика, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Legalbet.

«Ротор» занял 15-е место в данном рейтинге. В тройке лидеров оказались «Зенит» из Санкт-Петербурга (35 691 зритель), польский «Лех» (28 947) и чемпион России - «Краснодар» (27 561). Московский «Спартак» расположился на шестой позиции (19 555). Идущая на 14-й строчке пражская «Спарта» собрала на своих играх в среднем 16 082 человека. 

Таким образом, «Ротор», занявший девятое место в Первой лиге в турнирной таблице, оказался в достойной компании с отечественными клубами, а также командами из Хорватии, Чехии и Польши. 

Фото: Андрей Поручаев V102.RU

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