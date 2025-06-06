31-летний волгоградец ограбил мужчину около супермаркета

54-летний волгоградец лишился имущества в результате нападения уличного грабителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось утром около одного из супермаркетов. К волгоградцу подбежал неизвестный человек и вырвал из его рук телефон стоимостью 15 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении данного преступления.
Грабителем оказался 31-летний безработный. Он сознался в преступлении, у него нашли и телефон. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Полицейские не исключают, что граждан, пострадавших от действий подозреваемого может быть больше, и просят потерпевших обратиться в полицию по телефону: (8442) 93-01-11- дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области