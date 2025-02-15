Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли «Луч» в Москве





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 15 февраля, на выезде обыграли московский «Луч» со счетом 36:30 в очередном туре второй части предварительного этапа женской Суперлиги. Волгоградская команда упрочила лидерство в турнирной таблице группы «Б», сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 15 февраля, на выезде обыграли московский «Луч» со счетом 36:30 в очередном туре второй части предварительного этапа женской Суперлиги. Волгоградская команда упрочила лидерство в турнирной таблице группы «Б», сообщает V102.RU.

Отметим, очная дуэль для соперников оказалась уже третьей в нынешнем сезоне. В сентябре прошлого года достаточно сенсационно в столице «Луч» уверенно обыграл бело-голубых со счетом 35:29. 5 декабря на «Динамо Арене» хозяйки взяли не менее убедительный реванш - 35:26. Таким образом, сегодня команды имели хороший шанс выйти вперед по личным встречам, поэтому очередное противостояние ожидалось с большим интересом. Напомним, «Динамо-Синара» в прошлом туре дома одолело майкопский АГУ- «Адыиф» - 28:22, а «Луч» переиграл на выезде ижевский «Университет» - 41:28. Отметим, очная дуэль для соперников оказалась уже третьей в нынешнем сезоне. В сентябре прошлого года достаточно сенсационно в столице «Луч» уверенно обыграл бело-голубых со счетом 35:29. 5 декабря на «Динамо Арене» хозяйки взяли не менее убедительный реванш - 35:26. Таким образом, сегодня команды имели хороший шанс выйти вперед по личным встречам, поэтому очередное противостояние ожидалось с большим интересом. Напомним, «Динамо-Синара» в прошлом туре дома одолело майкопский АГУ- «Адыиф» - 28:22, а «Луч» переиграл на выезде ижевский «Университет» - 41:28.

Счет в сегодняшнем матче открыли хозяйки. Результативным действием отметилась экс-игрок волгоградского клуба Анна Шеина. Бело-голубые отыгрались оперативно - семиметровый бросок точно исполнила Виктория Турусина. Вскоре Софья Васильева в быстром отрыве и Анастасия Шкитина с правого края оформили преимущество «Динамо» - «плюс два». На восьмой минуте столичные гандболистки перехватили инициативу и забросили дважды подряд. Счет стал 7:5 в пользу «Луча», после чего наставник гостей Евгений Дмитриев отреагировал на ход поединка взятым тайм-аутом. Счет в сегодняшнем матче открыли хозяйки. Результативным действием отметилась экс-игрок волгоградского клуба Анна Шеина. Бело-голубые отыгрались оперативно - семиметровый бросок точно исполнила Виктория Турусина. Вскоре Софья Васильева в быстром отрыве и Анастасия Шкитина с правого края оформили преимущество «Динамо» - «плюс два». На восьмой минуте столичные гандболистки перехватили инициативу и забросили дважды подряд. Счет стал 7:5 в пользу «Луча», после чего наставник гостей Евгений Дмитриев отреагировал на ход поединка взятым тайм-аутом.

Команды продолжили обмениваться точными попаданиями. Но во второй половине тайма волгоградки выдали ударный игровой отрезок, отправив пять безответных мячей, авторами которых стали Екатерина Скивко, Софья Васильева, Виктория Турусина и дважды Кристина Щеглова. Уверенная игра в атаке позволила бело-голубым уйти в отрыв - «плюс пять». Однако в концовке тайма эффективность динамовских комбинаций снизилась. За пять минут до перерыва в составе гостей отличилась только Анастасия Шкитина, но даже при этом бело-голубые оставили за собой первый тайм - 20:17. Команды продолжили обмениваться точными попаданиями. Но во второй половине тайма волгоградки выдали ударный игровой отрезок, отправив пять безответных мячей, авторами которых стали Екатерина Скивко, Софья Васильева, Виктория Турусина и дважды Кристина Щеглова. Уверенная игра в атаке позволила бело-голубым уйти в отрыв - «плюс пять». Однако в концовке тайма эффективность динамовских комбинаций снизилась. За пять минут до перерыва в составе гостей отличилась только Анастасия Шкитина, но даже при этом бело-голубые оставили за собой первый тайм - 20:17.

На старте второй половины от преимущества волгоградской команды не осталось и следа. Столичные гандболистки побежали отыгрываться, что у них получилось сделать к 37-й минуте - оформила паритет Галина Демина. Стоит отметить, что на «холодный душ» от соперниц правильно отреагировали гостьи, собравшиеся в нужный момент. Далее на площадке доминировали бело-голубые, совершившие мощный и ключевой рывок для итоговой виктории - 8:0. Преуспела на последнем рубеже и голкипер Мария Дувакина, неоднократно выручавшая команду. К началу заключительной десятиминутки табло показывало неутешительный счет для хозяек площадки - 30:22. На старте второй половины от преимущества волгоградской команды не осталось и следа. Столичные гандболистки побежали отыгрываться, что у них получилось сделать к 37-й минуте - оформила паритет Галина Демина. Стоит отметить, что на «холодный душ» от соперниц правильно отреагировали гостьи, собравшиеся в нужный момент. Далее на площадке доминировали бело-голубые, совершившие мощный и ключевой рывок для итоговой виктории - 8:0. Преуспела на последнем рубеже и голкипер Мария Дувакина, неоднократно выручавшая команду. К началу заключительной десятиминутки табло показывало неутешительный счет для хозяек площадки - 30:22.