Расследования

За грабеж в Волгограде задержали 29-летнего селянина

Расследования 14.02.2025 15:13
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14.02.2025 15:13


Житель Николаевского района попался на грабеже в областном центре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, преступление было совершено 10 февраля. 
К 58-летнему жителю Ворошиловского района Волгограда на остановке общественного транспорта подбежал неизвестный и стал требовать у мужчины деньги. Получив отказ, грабитель ударил волгоградца и похитил у него деньги и мобильный телефон, после чего убежал. 
Вскоре напавший на волгоградца мужчина был задержан. Им оказался 29-летний неработающий житель Николаевского района, который сознался в совершенном преступления. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ – «Грабеж». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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